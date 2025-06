Kimbo e Teleclubitalia insieme per raccontare il Risveglio di Napoli | la miniserie in anteprima nazionale al Sanità Film Festival

Kimbo e Teleclubitalia uniscono le forze per raccontare il rinascimento di Napoli attraverso una miniserie in anteprima al Sanità Film Festival 2025. Un progetto che nasce dal cuore pulsante della città, simbolo di rinascita e speranza, e che sottolinea il loro impegno a sostegno della cultura e della socialità napoletana. L’arte di narrare storie autentiche si trasforma in un potente strumento di rigenerazione. L'articolo prosegue svelando i dettagli di questa coinvolgente iniziativa.

Un legame autentico con Napoli e un impegno concreto per la sua rigenerazione sociale e culturale: è questo il cuore dell’iniziativa, che vede nascere una forte partnership tra Kimbo e Teleclubitalia, protagoniste di uno dei momenti più attesi del Sanità Film Festival 2025. Kimbo e Teleclubitalia insieme per raccontare il “Risveglio” di Napoli: la miniserie . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Kimbo e Teleclubitalia insieme per raccontare il “Risveglio” di Napoli: la miniserie in anteprima nazionale al Sanità Film Festival

In questa notizia si parla di: kimbo - teleclubitalia - insieme - napoli

In via Napoli un violento incidente ha coinvolto uno scooter con a bordo tre giovanissimi – un 18enne, una 15enne e un 16enne – e una Fiat Bravo guidata da un 52enne. Lo scontro è stato devastante: il motociclo è finito contro un’auto parcheggiata. I ragazzi, Vai su Facebook

Kimbo e insieme per raccontare il “Risveglio” di Napoli: la miniserie in anteprima nazionale al Sanità Film Festival; Tele Club Awards 2024: tutti i nominati e le motivazioni del premio Mela d’oro; Ischia, abusivismo edilizio sulla spiaggia dei Maronti: sequestrato noto ristorante.

Kimbo entra nel mercato specialty con ‘sapiente’, nuova linea di caffè super premium presentata a napoli - Kimbo lancia Sapiente, una collezione super premium che unisce specialty arabica e fine robusta per offrire miscele innovative, valorizzando la tradizione napoletana e il caffè di alta qualità. Si legge su gaeta.it

Kimbo e il suo amore per Napoli ed i Napoletani - Ansa.it - I giornalisti, gli addetti ai lavori, i coffee expert, i consumatori ma, soprattutto, gli “appassionati” di Kimbo, la nota marca di caffè napoletano distribuito in 100 paesi del mondo ... Riporta ansa.it