Kim Kardashian | il look incredibile al pigiama party post nozze Bezos-Sanchez

Dopo giorni di entusiasmo e sfarzo, il sipario si chiude con uno degli eventi più discussi dell'anno: il matrimonio tra Jeff Bezos e Laura Sanchez. Tra glamour, vip e curiosità, spunta ora un dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti: Kim Kardashian in un look da pigiama party post nozze, dimostrando ancora una volta come l’eleganza possa assumere sfumature sorprendenti e imprevedibili. Un modo per mettere in discussione le convenzioni e celebrare l’unicità di ogni celebrazione.

“Finalmente è finita”, avranno pensato e detto i veneziani all’indomani dei 5 lunghissimi giorni di festeggiamenti per il matrimonio dell’anno, quello tra il patron Amazon Jeff Bezos e la giornalista Laura Sanchez che ha bloccato la Serenissima, attirato mezzo jet set internazionale, tra attori, miliardari e influencer e dato pane per i denti a tutti i tabloid, che tra resoconti e programmi, dettagli sulla cerimonia e fotonotizie sugli ospiti vip, ci hanno campato per una settimana. Quasi quanto Sanremo. A monopolizzare l’attenzione più di ogni altro ospite, è stato senza dubbio il clan Kardashian-Jenner (vale a dire: mamma matrona Kris, figlie del primo matrimonio Kim e Khloé Kardashian e figlie del secondo Kendall e Kylie Jenner ) che tra outfit ricercatissimi e passeggiate per le calli veneziane sono state le più fotografate, acclamate, inseguite. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kim Kardashian: il look incredibile al pigiama party post nozze Bezos-Sanchez

In questa notizia si parla di: sanchez - bezos - kardashian - look

