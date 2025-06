Kim Kardashian ha optato per un look sensiale per la Dolce Notte il pigiama party esclusivo organizzato per l' ultimo atto delle nozze Bezos-Sanchez

Notte”. Kim Kardashian, regina dello stile e icona di glamour, ha scelto un look sensuale e raffinato per lasciare il suo segno in un momento così esclusivo. Anche se ha dovuto abbandonare Venezia prima del gran finale delle nozze di Lauren Sanchez e Jeff Bezos, la sua presenza si è fatta sentire. Il suo outfit trasmette eleganza e audacia, confermando ancora una volta il suo status di trendsetter mondiale. La serata si conclude con un tocco di magia firmato Kim.

A nche se ha lasciato Venezia prima del gran finale, Kim Kardashian ha voluto dire la sua e lascare il segno in occasione della “Dolce Notte”: il pigiama party esclusivo organizzato per l’ultimo atto delle nozze esagerate di Lauren Sanchez e Jeff Bezos. L’imprenditrice e regina dei social non è riuscita a partecipare all’evento ma, poco prima di andarsene, si è fatta immortalare tra le calle veneziane con un outfit da regina della “Dolce Notte” in lingerie haute couture. La serata è stata tutt’altro che informale e il dress code ha seguito la linea sofisticata e elegante dei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Kim Kardashian ha optato per un look sensiale per la "Dolce Notte", il pigiama party esclusivo organizzato per l'ultimo atto delle nozze Bezos-Sanchez

