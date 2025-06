Kim in lacrime ai funerali dei soldati morti in Russia

Il mondo osserva con sconcertante attenzione le immagini provenienti da Pyongyang, dove Kim Jong-un si presenta in un momento di profonda emozione durante i funerali dei soldati morti in Russia. Tra lacrime e commozione, il leader nordcoreano sembra voler trasmettere un messaggio di solidarietà e determinazione. Tuttavia, queste immagini sollevano anche interrogativi sul ruolo di Pyongyang nel contesto geopolitico attuale. Ma cosa nasconde veramente questa drammatica scena?

Pyongyang ha diffuso le immagini del leader Kim Jong-un inginocchiato e in lacrime davanti alla bara che trasporta il corpo di un soldato inviato e morto in Russia, avvolto nella bandiera nordcoreana. I media statali hanno anche trasmesso i video di Kim che approva i piani militari per la citt√† russa di Kursk, in quello che sembra essere un tentativo di giustificare il dispiegamento di truppe pianificato da Pyongyang entro la fine dell'anno. Secondo la Kctv e il Rodong Sinmun, Kim ha assistito domenica a uno show artistico per il primo anniversario della firma del Trattato di partenariato strategico globale tra Pyongyang e Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Kim in lacrime ai funerali dei soldati morti in Russia

