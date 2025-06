Kiev si ritira dal Trattato Ottawa sulle mine antiuomo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto per il ritiro dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Kiev si ritira dal Trattato Ottawa sulle mine antiuomo

In questa notizia si parla di: trattato - ottawa - mine - antiuomo

Ucraina, attacco russo con 537 tra missili e droni | Mosca: "Negoziato impossibile con nuove sanzioni" | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo - In un contesto di tensione crescente, l'Ucraina affronta un'ondata di attacchi con oltre 500 missili e droni, mentre Mosca rifiuta il negoziato e impone nuove sanzioni.

Ritiro di Kiev dalla Convenzione di Ottawa, il trattato internazionale che proibisce l'uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo. Via libera, dunque, a sotterrare mine per decimare i nemici di oggi, e i civili di domani. https://m.dagospia.com/politica/via-li Vai su X

#Kiev si ritira dalla Convenzione di #Ottawa: via libera all'utilizzo delle mine anti-uomo. "La nostra priorità -ha spiegato il ministero degli Esteri ucraino- è difendere il nostro Stato dal brutale attacco russo e il nostro popolo dalle loro atrocità ". La decisione alli Vai su Facebook

Le mine antiuomo e la Convenzione di Ottawa; Anche l'Ucraina ha detto di volersi ritirare dal trattato contro le mine antiuomo per difendersi dalla Russia: è il sesto paese europeo in pochi mesi; Via libera alle mine antiuomo, l'Ucraina si ritira dalla Convenzione di Ottawa.

L'Ucraina si ritirerà dal trattato per la messa al bando delle mine antiuomo - La decisione di ritirarsi dalla Convenzione di Ottawa segue l'esempio di alcuni alleati di Kiev - msn.com scrive

Ukraine waxay isu diyaarinaysaa inay isticmaasho miinooyinka: Waa maxay heshiiska Ottawa iyo sababta Zelensky u rabo inuu uga tago - Il presidente Zelensky ha firmato un decreto per ritirare l’Ucraina dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo, in attesa dell’ok del Parlamento. Come scrive notizie.it