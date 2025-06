Kiev si affida alle mine antiuomo

In un clima di crescente tensione, Kiev ricorre alle mine antiuomo mentre l’Ucraina abbandona la convenzione internazionale che le bandisce. La Russia risponde intensificando i bombardamenti, mentre i capi delle intelligence di Washington e Mosca tengono una difficile telefonata. Un quadro che evidenzia la complessità e la volatilità del conflitto in atto: scopriamo insieme come si evolverà questa intricata crisi.

L'Ucraina esce dalla convenzione che mette al bando gli ordigni. La Russia intensifica i bombardamenti. Telefonata tra i capi delle intelligence di Washington e Mosca.

Ucraina- Russia, Kiev via da Convenzione su mine antiuomo: Basta mani legate; L’Ucraina esce dalla Convenzione di Ottawa del 1997, Zelensky firma il via libera a produzione di mine anti-uomo da usare contro la Russia.

L'Ucraina si ritira da Trattato Ottawa sulle mine antiuomo - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto per il ritiro dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo: lo ha ufficializzato in un video lui stesso ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Pioggia di missili e droni sull’Ucraina, Kiev lascia il trattato sulle mine antiuomo - Zelensky rilancia la richiesta di sistemi Patriot e annuncia l’uscita dalla Convenzione sulle mine. Come scrive msn.com