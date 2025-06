Katz | riunione su attacchi coloni a Idf

Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha convocato una riunione urgente con i responsabili della sicurezza per affrontare gli attacchi dei coloni contro IDF e forze di sicurezza in Cisgiordania. Un fenomeno che non può più essere tollerato e che richiede misure drastiche. La determinazione di Israele a sradicare questa violenza è ferma: nessuno alzerà la mano contro i nostri soldati e cittadini.

15.50 Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato che oggi terrà una "riunione urgente" con i funzionari della sicurezza per discutere degli attacchi da parte di coloni contro soldati e forze di sicurezza in Cisgiordania. "Questo fenomeno deve cessare immediatamente. Adotteremo tutte le misure necessarie e sradicheremo completamente questa violenza. Nessuno oserà alzare una mano contro i soldati dell'Idf e i membri delle forze di sicurezza", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

