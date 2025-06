Katz convoca riunione urgente su attacchi coloni all' Idf

Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha convocato una riunione urgente per affrontare gli attacchi dei coloni contro l'IDF in Cisgiordania. Una decisione presa in risposta a un fenomeno che minaccia la stabilità e la sicurezza della regione. Katz ha promesso misure decise per fermare questa violenza e proteggere le forze di sicurezza israeliane. La situazione si fa sempre più critica, e le prossime ore saranno decisive per il futuro di questa delicata crisi.

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che terrà oggi una " riunione urgente " con i responsabili della sicurezza per discutere degli attacchi dei coloni contro l' Idf in Cisgiordania. "Questo fenomeno deve essere fermato immediatamente. Adotteremo tutte le misure necessarie e sradicheremo completamente questa violenza. Nessuno oserà alzare le mani contro i soldati dell'Idf e i membri delle forze di sicurezza", ha dichiarato Katz in una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Katz convoca riunione urgente su attacchi coloni all'Idf

