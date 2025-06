Kate Middleton la paura dei sudditi | cosa sta succedendo

L’assenza di Kate Middleton al Royal Ascot ha suscitato preoccupazioni tra i sudditi britannici, alimentando speculazioni sulla sua possibile partecipazione a Wimbledon 2025. La principessa del Galles, recentemente rallentata da una battaglia contro il cancro, si mantiene riservata, ma il suo forte legame con lo sport e i doveri istituzionali potrebbero portarla a un’apparizione speciale. Ecco cosa sappiamo…

L'assenza di Kate Middleton al Royal Ascot ha scatenato preoccupazioni tra i sudditi britannici, sollevando dubbi sulla sua possibile partecipazione a Wimbledon 2025. La principessa del Galles, che attualmente combatte una battaglia contro il cancro, si è mostrata poco in pubblico negli ultimi mesi. Tuttavia, il suo profondo legame con lo sport e il ruolo istituzionale potrebbero spingerla a fare un'apparizione speciale. Ecco cosa sappiamo finora sulla sua possibile presenza al torneo. Un'assenza inaspettata al Royal Ascot. L'annullamento improvviso della partecipazione di Kate Middleton al Royal Ascot, un evento di grande rilievo per la nobiltà britannica, ha destato sospetti.

