Kate Middleton a Wimbledon: si accettano scommesse. La principessa del Galles, amante del tennis e patrona del torneo più prestigioso al mondo, sarà presente nel 2025? Dopo l’assenza al Royal Ascot e la sua resilienza durante le sfide personali, il suo ritorno sul campo di Wimbledon potrebbe essere il grande evento dell’anno. Ma sarà davvero così? Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità e curiosità sulla celebre futura presenza di Kate.

Al Royal Ascot non si è vista, con grande delusione dei fan, ma c’è un altro grande evento cui Kate Middleton potrebbe invece partecipare, e cioè il torneo di Wimbledon, appuntamento cui non è mai mancata, neppure quando era in cura per il cancro. Kate Middleton attesa a Wimbledon 2025: ci sarà?. La principessa del Galles, grande amante del tennis, è oggi la patrona del più antico e prestigioso torneo al mondo: i primi Windsor a partecipare furono l’allora principe del Galles e futuro re Giorgio V e la principessa Mary, nel 1907. Da allora la famiglia reale ha sempre partecipato, e Kate, sin dall’ufficialità della relazione con William, non è mai mancata. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kate Middleton a Wimbledon: si accettano scommesse

