Karbon torna in concerto al Via Piave summer festival

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: il talento di Karbon, celebre cantante degli Spazio&Tempo, torna al Via Piave Summer Festival per infiammare il palco del Summer Garden di Mestre. Martedì 1 luglio alle 20.30, musica, atmosfera e divertimento si uniscono in un evento imperdibile tra canti, chitarre e buona compagnia. Non mancare all’appuntamento: questa sera il ritmo sarà tutto da vivere!

Torna al Summer Garden di via Piave, a Mestre, il cantautore e chitarrista Karbon. L'appuntamento è per martedì 1 luglio alle ore 20.30 sul palco dei giardinetti, l'area verde che nel periodo estivo ospita serate a base di musica, food truck e animazione. Karbon, cantante degli Spazio&Tempo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

