Kappa FuturFestival | un simposio sonoro tra musica elettronica moda e cultura rave

Kappa FuturFestival, giunto alla sua dodicesima edizione, si appresta a essere il simposio sonoro più atteso dell’anno. Tra musica elettronica, moda e cultura rave, il festival trasformerà il Parco Dora di Torino in un’arena vibrante di energia, innovazione e comunità. Dal 4 al 6 luglio 2025, prepara le tue emozioni e unisciti a questa magica celebrazione di sound e stile, perché l’esperienza è destinata a lasciare il segno.

L'attesa è finita: il Kappa FuturFestival, torna ad animare il cuore industriale di Torino. Il programma prevede tre giorni di beat travolgenti, sperimentazione sonora e musica per creare comunità. Dal 4 al 6 luglio 2025, il Parco Dora si trasformerà ancora una volta in una cattedrale laica della techno e dell'Edm, pronta ad accogliere decine di migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia. Giunto alla sua dodicesima edizione, il festival si è affermato come uno degli eventi più ambiti dagli amanti della musica elettronica, immerso in una scenografia post-industriale unica nel suo genere: il cemento vivo del Parco Dora, che tra strutture metalliche e aree verdi recuperate, si fa sfondo a una liturgia elettronica.