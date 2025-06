Kane Brace imposta la Coppa del Mondo di Club Ultimi Clash con PSG

L'attenzione si infiamma: Harry Kane, protagonista assoluto, ha guidato il Bayern Monaco ai quarti di finale della Coppa del Mondo di Club, con una prestazione stellare contro il Flamengo. La battaglia tra campioni è ormai alle porte: i bavaresi sfideranno il Paris Saint-Germain in un incrocio che promette scintille. La posta in gioco è altissima, e il mondo del calcio non vede l’ora di scoprire chi alzerà il trofeo.

2025-06-30 00:10:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Bayern Monaco ha marciato verso i quarti di finale della Coppa del Mondo di Club, dove dovranno affrontare Paris Saint-Germain, dopo una vittoria per 4-2 sul Flamengo della squadra brasiliana allo Stadium Hard Rock di Miami. Un doppio di Harry Kane, un goal proprio Erick Pulgar e uno sciopero di Leon Goretzka erano sufficienti per garantire che gli uomini di Vincent Kompany progredissero per affrontare i campioni europei negli ultimi otto. Uno sforzo feroce da parte di Gerson e una penalità di Jorginho due volte è tornato Flamengo in pareggio, ma i vincitori della Bundesliga non hanno mai rinunciato al loro vantaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

