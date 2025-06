Kamikaze senza saperlo | così gli 007 russi creano bombe umane per attaccare Kiev

In un gioco di ombre e inganni, i giovani ignari si trasformano in pedine di un conflitto sotterraneo tra Russia e Ucraina. Reclutati attraverso Telegram, diventano agenti del caos, eseguendo missioni estreme per destabilizzare Kiev. Sono kamikaze senza saperlo, vittime di una guerra invisibile che mette a rischio le loro vite e il fragile equilibrio internazionale. La vera domanda è: fino a dove arriveranno questi nuovi agenti del terrore?

Giovani, ignari e pericolosi. Sono i nuovi agenti del caos reclutati dalle spie russe per compiere attentati in territorio ucraino. Prima vengono contattati su Telegram poi gli vengono affidate missioni pericolose o addirittura suicide. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kamikaze senza saperlo: così gli 007 russi creano "bombe umane" per attaccare Kiev

In questa notizia si parla di: kamikaze - saperlo - così - russi

Così la presidente del Consiglio, a margine della Rivista militare per la festa della Repubblica, interpellata dai cronisti sui referendum dell'8 e 9 giugno Vai su Facebook

Kamikaze senza saperlo: così gli 007 russi creano bombe umane per attaccare Kiev; Droni «cablati»: così russi e ucraini superano i rispettivi sistemi d'interferenza.