Sicuramente sarà un campionato avvincente, bello da vivere e da giocare all’insegna dell’incertezza come solo il calcio sa offrire. Con squadre competitive, giovani talenti e un equilibrio sorprendente, la sfida sarà quella di emergere tra mille variabili. Sarà una stagione ricca di emozioni, sorprese e passione, dove ogni partita potrà scrivere il destino di una squadra. Alla fine, sarà il cuore a fare la differenza, e chissà chi trionferà.

Con una trentennale carriera alle spalle tra cui Fossombrone, Atletico Gallo e altre l’ultimo capolavoro di mister Gastone Mariotti è stato quello di aver trainato nel porto della salvezza il Fabriano Cerreto. Mister Mariotti, lei è un decano anche del campionato di Eccellenza. Che cosa pensa del prossimo torneo? Quali pronostici può fare? "Sicuramente sarà un campionato avvincente, bello da vivere e da giocare all’insegna dell’incertezza come nelle passate stagioni dove sono state decisive le ultime partite, nella stagione da poco terminata c’è voluto addirittura lo spareggio per decretare la vincente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "K-Sport, Protti mossa vincente": "E Pazzaglia farà la differenza"

