KISS | Altri tempi

Negli anni passati, la collaborazione tra americani e russi nello spazio rappresentò un raro esempio di unità internazionale, superando le tensioni della Guerra Fredda. Un periodo in cui la condivisione di conoscenze e risorse aprì nuovi orizzonti per l’esplorazione cosmica, lasciando un’eredità preziosa per il futuro dell’umanità. Ricordare questi tempi ci invita a riflettere sull’importanza della cooperazione globale nei momenti di sfida. Continua a leggere.

Ci fu un periodo che vide americani e russi collaborare assiduamente nello spazio. Parlarne oggi, con le tensioni internazionali in essere pare strano. Ma fu un momento che insegnò molto e aiutò l’umanità nella ricerca spaziale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - K.I.S.S. | Altri tempi

In questa notizia si parla di: tempi - pare - spaziale - ricerca

Secondo Deadline, pare che Vin Diesel abbia dichiarato che nell'ultimo capitolo della saga di "Fast and furious" ci sarà anche il ritorno del personaggio di Brian. Ancora non si sa se verranno coinvolti i fratelli di Paul Walker o se si farà esclusivamente utilizzo Vai su Facebook

Jeff Bezos e il bar spaziale segreto nel suo ranch in Texas: cocktail astronomici e razzi tra le stelle al Kármán Line; Cina e Pakistan insieme nello spazio: il primo astronauta straniero vola su Tiangong; Comandare i rover dallo spazio si può.

Investire nella ricerca spaziale. Fidatevi è importante - C'è chi la ritiene inutile, chi la considera uno spreco di tempo, chi semplicemente pensa che sia uno spreco di denaro. huffingtonpost.it scrive

ASI | Agenzia Spaziale Italiana - Entra nella community delle eccellenze della ricerca spaziale italiana L’Agenzia Spaziale Italiana, con il supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Comitato Interministeriale per le ... Da asi.it