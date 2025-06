Juventus Women ora è ufficiale | Caruso passa definitivamente al Bayern

La Juventus Women conferma l’addio di Arianna Caruso, ora ufficialmente una nuova protagonista del Bayern Monaco. Dopo un percorso di crescita e successi, la talentuosa centrocampista si trasferisce in Bundesliga, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera internazionale. Un trasferimento che scuote il calcio femminile italiano e tedesco, segnando una svolta importante per entrambe le squadre. Scopriamo i dettagli di questa operazione emozionante e come influisce sul futuro del calcio femminile europeo.

Juventus Women, adesso non ci sono più dubbi: Caruso è interamente una giocatrice del Bayern Monaco, arriva l’annuncio ufficiale. Attraverso un comunicato la Juventus Women ha ufficializzato la cessione definitiva di Arianna Caruso al Bayern Monaco, una pista che vi aveva anticipato lo scorso 30 gennaio. Di seguito tutti i dettagli. COMUNICATO – « Le strade della Juventus Women e di Arianna Caruso si dividono definitivamente: maturato, infatti, l’obbligo di riscatto da parte del Bayern Monaco sulla centrocampista classe 1999. Arianna si trasferisce a titolo definitivo in Germania, al club bavarese, dove ha già trascorso in prestito la seconda parte della stagione 20242025 scendendo in campo già in diverse occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, ora è ufficiale: Caruso passa definitivamente al Bayern

Le Azzurre della Nazionale Femminile di calcio Nome: Arianna Caruso Data di nascita: 06/11/1999 Club: Bayern Monaco Ruolo: centrocampista La minaccia offensiva di Arianna Caruso è senza confini, arrivando ad attrarre anche la potenza europea d Vai su Facebook

