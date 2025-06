Juventus Women il retroscena su Caruso | a ‘rischio’ ritorno fino all’ultima partita del Bayern

La Juventus Women e Arianna Caruso continuano a scrivere capitoli avvincenti di una storia che non finisce mai di sorprendere. Dopo il prestito oneroso con obbligo di riscatto maturato solo un mese fa, si svelano i retroscena di un possibile ritorno dell'esterno nella squadra bianconera. Un episodio che tiene tutti col fiato sospeso fino all’ultima partita del Bayern Monaco. Ma cosa c’è dietro questa decisione? Scopriamolo insieme.

di Mauro Munno . L’obbligo di riscatto maturato solo un mese fa. È ufficiale il passaggio definitivo di Arianna Caruso dalla Juventus Women al Bayern Monaco dopoché la centrocampista si era trasferita in Baviera, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. C’è però un retroscena che .com è in grado di svelarvi: l’ obbligo di riscatto, condizionato alle presenze, è scattato soltanto all’ultima partita ufficiale delle tedesche risalente allo scorso 11 maggio, in cui la giocatrice è subentrata nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com