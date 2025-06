Juventus Tudor schiera i titolari per gli ottavi

La Juventus si prepara ad affrontare una sfida epica contro il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club 2025, in programma il 1° luglio a Miami. Con Tudor che punta sui titolari come Conceiçao, Kolo Muani e Yildiz, i bianconeri cercano di scrivere un nuovo capitolo di eccellenza europea. La partita promette spettacolo e tensione, e i tifosi sono già in trepidante attesa di scoprire se la Vecchia Signora potrà superare questa prova difficile e ambiziosa.

Juventus-Real Madrid: Tudor schiera i titolari La Juventus affronta il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club 2025, un classico del calcio europeo in programma il 1° luglio a Miami. Igor Tudor punta sui titolari: Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani guideranno l’attacco insieme a Kenan Yildiz, reduce dalla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor schiera i titolari per gli ottavi

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - titolari - schiera

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

La #Juventus schiera #Kostic titolare, #Rejinders dal 1' nel #ManchesterCity 1 #mondialeperclub #clubworldcup Vai su Facebook

La Stampa - Tudor schiera le prime linee di oggi; Gazzetta - Tudor schiera quelli che avevano convinto di più; Come potrebbe giocare la Juventus di Tudor.

La Stampa - Tudor schiera le prime linee di oggi - Come riporta la Stampa, non ci sarà nemmeno un cambiamento nella formazione titolare tra Al Ain e Wydad. Si legge su tuttojuve.com

Gazzetta - Tudor schiera quelli che avevano convinto di più - Come riferisce Gazzetta, Igor Tudor stavolta si presenterà con la formazione migliore, al contrario di quello che è successo con il City, dove la qualificazione agli ottavi ... Secondo tuttojuve.com