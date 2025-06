Juventus scatta il bonus per lo stipendio di Vlahovic | l’attaccante rifiuta anche l’Arabia

La Juventus si prepara a scatenare il bonus per lo stipendio di Vlahovic, pronto a rinnovare la sua posizione nonostante le avances dall'Arabia. Con la sessione di calciomercato alle porte, i bianconeri devono gestire ogni dettaglio per evitare che il divorzio con l’attaccante si trasformi in una causa di caos interno. La sfida è aperta: riusciranno a trovare un’intesa prima che le tensioni esplodano?

La sessione di calciomercato è alle porte e le società dovranno gestire situazioni più o meno facili. La Juventus, oltre alle classiche cessioni, dovrà fare i conti con Dusan Vlahovic ed un contratto destinato ad andare in scadenza, cosa che ovviamente la Vecchia Signora vuole evitare. Ciò che si teme è che alla fine le due parti arriveranno ai ferri corti, tanto da iniziare a parlare di mettere il calciatore fuori rosa, in modo da spingere verso la cessione. Oggi, però, 30 giugno 2025, l’attaccante serbo si arricchisce ancor di più da questa faccenda: come riportato da Sportmediaset, infatti, è scattato il bonus da ulteriori 2. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, scatta il bonus per lo stipendio di Vlahovic: l’attaccante rifiuta anche l’Arabia

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic - scatta - bonus

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

#Juventus | #Vlahovic, il giorno chiave per il futuro dell'attaccante serbo Vai su X

Juventus, Vlahovic si impunta: rischia di finire fuori rosa! Che ne pensate? I rapporti tra lui e il club sono tesi e non si vedono margini per una rappacificazione. Chi lo ha visto in questi giorni e ha avuto modo di parlare con lui lo descrive ombroso e nervoso Vai su Facebook

Juve, sul contratto di Vlahovic scatta il bonus che porta lo stipendio a 10 milioni; Sportmediaset - La Juve vuole evitare che Vlahovic vada in scadenza; Cesar Azpilicueta è stato offerto alla Juventus: al momento nessuna trattativa.

Juventus, futuro in dubbio per Vlahovic: intanto scatta il bonus che porta lo stipendio a 10,5 milioni - La storia d’amore tra Vlahovic e la Juventus è durata poco, soprattutto da quando le prestazioni del giocatore sono calate. Da sportpaper.it

Le ragioni di Dusan Vlahovic, il cruccio Juventus per una cessione divenuta paradossale: quanto guadagna da oggi - Incubo ingaggio e lo scatto previsto Vlahovic ha guadagnato nelle prime due stagioni alla Juventus, 8 milioni di euro come stipendio base a cui secondo le clausole figurano due bonus fedeltà che ... Scrive sport.virgilio.it