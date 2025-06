Juventus | retroguardia da rinforzare

La Juventus sta sfruttando il Mondiale per Club 2025 non solo per brillare in campo, ma anche per rinforzare una retroguardia strategicamente chiave. Con Igor Tudor che predilige un 3-4-2-1, il club cerca difensori versatili, pronti a leggere il gioco e a contribuire alla manovra offensiva. La sfida è lanciare una difesa solida e dinamica, capace di sostenere ambizioni di vertice.

Una retroguardia da potenziare La Juventus sta sfruttando il Mondiale per Club 2025 non solo per brillare in campo, ma anche per gettare le basi di una retroguardia pronta a dominare. Igor Tudor, con il suo 3-4-2-1, chiede difensori versatili, capaci di leggere il gioco e contribuire alla manovra offensiva. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: retroguardia da rinforzare

In questa notizia si parla di: retroguardia - juventus - rinforzare - chiede

Juventus, Tudor cerca rinforzi: Comolli a lavoro per la retroguardia - La Juventus si prepara a rinforzare la sua rosa, con Tudor e Comolli pronti a lavorare in sinergia per costruire un team competitivo.

Tuttosport - Fabiano Parisi idea per la Juventus: l'agente è sicuro, a gennaio lascerà la Fiorentina; La Roma bussa per Dragusin, il Genoa lo blinda; Juventus: retroguardia da rinforzare.

Juventus, per Koulibaly il Napoli chiede 40 milioni: i bianconeri potrebbero offrire Gatti - Al momento, la società bianconera starebbe valutando qualche ipotesi di mercato per rinforzare la ... Scrive it.blastingnews.com

DIFESA DA RINFORZARE - Juventus, la difesa è il vero punto debole: servono rinforzi per la stagione 2025/26 La difesa della Juventus è ormai uno dei principali problemi per la squadra di Igor Tudor. Come scrive tuttojuve.com