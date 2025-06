Juventus – Real Madrid derby turco tra Arda Güler e Yildiz

Il duello tra Arda Güler e Kenan Yildiz, talenti turchi classe 2005, sta infiammando il mondo del calcio in vista del grande match tra Juventus e Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Due amici e compagni di nazionale si sfidano sul prestigioso campo dell’Hard Rock Stadium di Miami, regalando emozioni e spettacolo. La sfida turca promette di essere un vero spettacolo, ma chi ne uscirà vincitore?

Il duello turco che accende Real Madrid-Juventus Arda Güler e Kenan Yildiz, talenti turchi classe 2005, illuminano il Mondiale per Club 2025. La sfida degli ottavi tra Real Madrid e Juventus, in programma all'Hard Rock Stadium di Miami, mette di fronte due amici e compagni di nazionale.

