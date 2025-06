Juventus processo Prisma | si va verso il patteggiamento

Il processo Prisma, che coinvolge la Juventus e le sue presunte plusvalenze fittizie, sta avanzando verso un epilogo con il possibile patteggiamento. Un’indagine che ha scosso il mondo del calcio e messo in discussione la trasparenza della società torinese. Con protagonisti come Andrea Agnelli e Pavel Nedved, si avvicina una svolta cruciale. Ma cosa riserva il futuro di uno dei club più storici d’Italia?

L'indagine sulle plusvalenze fittizie Il processo Prisma, iniziato nel novembre 2021, ha scosso la Juventus, segnando un punto di svolta nella sua storia. L'indagine, avviata dalla Procura di Torino, si concentra su presunte plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi durante la pandemia. Andrea Agnelli, ex presidente, insieme a Pavel Nedved

Nel complesso scenario del processo Prisma Agnelli e degli ex dirigenti della Juventus, si apre un nuovo capitolo: l'istanza di patteggiamento presentata questa mattina.

