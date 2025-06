Juventus parte il progetto Legends Club

Se sei un vero tifoso juventino, preparati a vivere un’esperienza unica e indimenticabile: il Legends Club della Juventus sta per arrivare! Dal 23 agosto 2025, questo servizio esclusivo trasformerà ogni partita in un evento speciale, portandoti più vicino alla tua passione. Un nuovo modo di vivere il calcio, tra storia, emozioni e privilegi. La Juventus ti invita a scoprire il futuro del tifo: preparati a far parte di qualcosa di straordinario.

Juventus Legends Club: un'esclusiva per i tifosi dalla Serie A 202526 La Juventus lancia il "Legends Club", un servizio esclusivo che debutterà il 23 agosto 2025, nella prima giornata di Serie A contro il Parma. Questo progetto, annunciato tramite i canali social bianconeri, offre ai tifosi un'esperienza premium all'Allianz Stadium.

