Juventus occhi puntati su Pereira

La Juventus guarda al futuro con grande interesse, puntando su Federico Pereira, talento uruguaiano classe 2000 del Pachuca. Cresciuto nel Liverpool Montevideo e protagonista al Mondiale per Club 2025, il giovane difensore ha catturato l’attenzione dei bianconeri. Con passaporto italiano, Pereira rappresenta una risorsa strategica senza occupare slot extracomunitari. Un investimento che potrebbe segnare una svolta importante nella nuova era della Vecchia Signora.

