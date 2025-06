Juventus Next Gen contratti scaduti per Citi e Poli | l’ex capitano potrebbe restare in bianconero con altre vesti Tutti i dettagli

Juventus Next Gen si avvia verso un importante punto di svolta: i contratti di Citi e Poli sono ufficialmente scaduti, aprendo nuovi scenari per il futuro dei due ex difensori. Con gli accordi conclusi, si apre una finestra di possibilità che potrebbe coinvolgere anche l’ex capitano, che potrebbe restare in bianconero con ruoli diversi. Ecco tutti i dettagli e le opportunità che si profilano all’orizzonte.

Juventus Next Gen, contratti scaduti per Citi e Poli: tutti gli aggiornamenti sul futuro dei due ormai ex difensori bianconeri. Nella giornata odierna, lunedì 30 giugno 2025, si conclude l’esperienza con la Juventus Next Gen di Fabrizio Poli e Alessandro Citi. Come appreso da , sono infatti terminati i contratti dei due giocatori che sono stati per molti anni in bianconero. Per quanto riguarda Poli, storico capitano e guida per tanti ragazzi che hanno fatto il percorso con la seconda squadra, bisognerĂ capire quale sarĂ il suo futuro. Possibile il ritiro e la presenza in bianconero con altre vesti oppure un’altra esperienza lontano da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, contratti scaduti per Citi e Poli: l’ex capitano potrebbe restare in bianconero con altre vesti. Tutti i dettagli

