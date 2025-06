Juventus John Elkann stanzia un ulteriore bonus per il Mondiale per Club | ecco la cifra messa a disposizione dei calciatori

John Elkann, presidente della Juventus, sorprende ancora: un ulteriore bonus di un milione di euro da dividere tra i calciatori in occasione del Mondiale per Club. Con oltre 27 milioni già incassati, la cifra potrebbe aumentare fino a 40 milioni se la squadra supera i quarti di finale. Ma le sorprese non finiscono qui: scopriamo tutti i dettagli e come questa mossa strategica influenzerà il cammino dei bianconeri nel torneo mondiale.

Juventus, John Elkann stanzia un ulteriore bonus per il Mondiale: un milioni di euro da dividere tra i calciatori. Tutti i dettagli. La Juventus ha finora incassato oltre 27 milioni di euro al Mondiale per Club. La cifra potrebbe lievitare ulteriormente a quota 40 in caso di passaggio del turno ai quarti di finale. Ma non solo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, John Elkann avrebbe anche stanziato un milione di euro di bonus, che diviso per i 28 componenti che hanno preso parte alla manifestazione oltreoceano fanno circa 30mila euro a testa. Un incentivo in più per andare oltre fatiche, ostacoli e tutte le difficoltà del torneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, John Elkann stanzia un ulteriore bonus per il Mondiale per Club: ecco la cifra messa a disposizione dei calciatori

In questa notizia si parla di: mondiale - juventus - john - elkann

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

(#Tuttosport) In caso di passaggio del turno contro il #RealMadrid al Mondiale per Club, John #Elkann ha promesso un premio di 30mila euro a ciascun giocatore della #Juventus #FIFAClubWorldCup Vai su X

'È sceso in campo John Elkann': Rivoluzione Juventus, se fallisce al mondiale va “OUT” I DETTAGLI ? https://blstg.news/eP88/ Vai su Facebook

Mondiale per Club, davvero John Elkann farà un “regalino” ai giocatori in cambio del passaggio del turno? Si parla di una cifra a sei zeri se battono il Real Madrid. E la Juventus si sfrega già le mani per gli incassi…; Juve, John Elkann e la dirigenza salutano la squadra prima del Mondiale per Club; John Elkann visita la Juve: sorrisi e pacche sulle spalle prima dell'avventura... Mondiale.

Juve, Elkann scende in campo: premio in denaro in caso di quarti di finale - John Elkann ha deciso di intervenire direttamente per spingere la Juventus verso un traguardo ambizioso nel Mondiale per Club. informazione.it scrive

Reggia di Caserta, John Elkann in visita privata: l'appeal per i vip - Il presidente di Stellantis, Ferrari e Fondazione Giovanni Agnelli, membro del consiglio di amministrazione di Meta, John Elkann, figlio. Come scrive ilmattino.it