Juventus il casting in difesa continua | ecco quanto costa Federico Pereira | CMIT

La Juventus non si ferma e prosegue il suo casting difensivo, anche tra impegni e sfide internazionali. La società monitora attentamente il mercato, con Federico Pereira in cima alla lista dei possibili acquisti: ma quanto costa davvero? Mentre i bianconeri si preparano all’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid, la strategia di rafforzamento in difesa diventa sempre più cruciale. Scopriamo insieme i dettagli e le prospettive future.

Nonostante gli impegni di campo, la società continua a monitorare il mercato a caccia di rinforzi Poco meno dí ventiquattr'ore e la Juventus giocherà il suo ottavo di finale del Mondiale per Club. L'avversario, il Real Madrid di Xabi Alonso, è decisamente proibitivo, ma dopo la manita contro il Manchester City di Pep Guardiola, gli uomini di Igor Tudor avranno sicuramente voglia di rifarsi. Problemi di formazione, soprattutto in difesa, attanagliano però l'allenatore croato. Oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal, anche Savona è out.

Juventus, rebus panchina: Tudor c'è, ma il casting continua. Pioli, Silva e l'idea di Comolli - La Juventus vive un momento di grande incertezza sulla panchina, simbolo di un calcio in continua evoluzione.

Gli ex vertici della #Juventus hanno chiesto il patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. Le richieste vanno da 11 mesi a 1 anno e 8 mesi. Tra gli altri riguardano Andrea Agnelli, l'ex vice Nedved e Fab Vai su Facebook

Juventus, il casting in difesa continua: ecco quanto costa Federico Pereira | CM.IT; Juve, aumenta il pressing per Antonio Silva: operazione alla Conceiçao; Kelly, milioni Juve in Inghilterra. Da Alberto Costa a Veiga: cosa succede.

Juventus, la possibile formazione contro il Real Madrid: ballottaggio McKennie-Costa - 1 e Tudor pensa di schierare McKennie sulla destra al posto di Alberto Costa, in difesa Gatti favorito su Rugani ... Lo riporta it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus, chi sono gli obiettivi in difesa - La Juventus continua a lavorare sul fronte difensivo in vista della prossima stagione, con Leonardo Balerdi del Marsiglia tra i principali obiettivi di mercato. Riporta ilbianconero.com