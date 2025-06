Juventus Giuntoli demolito | Gli toglierei il patentino

La Juventus è al centro di polemiche e dubbi, con Giuntoli che viene criticato aspramente per le sue mosse di calciomercato. Tra tensioni e aspettative, il club cerca di voltare pagina e rilanciarsi sotto la guida di Damien Comolli, chiamato a risollevare le sorti bianconere. Ma la domanda rimane: sarà davvero lui l’uomo giusto per riportare la Juve ai vertici? Solo il tempo lo dirà.

