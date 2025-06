Juventus Gatti verso il rinnovo | accordo fino al 2030

Juventus e i loro talenti crescono insieme, puntando a un futuro ancora più forte. Con il rinnovo di Gatti fino al 2030, la società si assicura un patrimonio solido e determinato, consolidando il progetto di successo. Questa strategia non solo rafforza il legame con i giocatori chiave, ma invia anche un messaggio chiaro alle concorrenti: la Juve è pronta a dominare il presente e il futuro. E il percorso continua...

Calciomercato e Mondiale per Club continuano ad incrociarsi, ma alcune situazioni sono destinate a trovare un legame ancora più stretto. La sta lavorando su tanti fronti e uno di questi è quello dei rinnovi per porre una sorta di veto su quei giocatori che hanno dimostrato di riuscire a partecipare attivamente alla causa bianconera: oltre a Savona, che ha già firmato il suo contratto, e Yildiz che non aspetta altro che essere blindato, la Vecchia Signora avrebbe raggiunto finalmente l'accordo con l'entourage di Federico Gatti, in scadenza di contratto nel 2028. Gatti è stato al centro di diverse voci di calciomercato, provenienti in particolar modo da Napoli.