Juventus | França Wesley la rivoluzione bianconera prende forma

La Juventus sta plasmando il suo futuro con decisione, puntando su talenti emergenti e strategie innovative. Durante il Mondiale per Club 2025, Damien Comolli ha focalizzato la sua attenzione su França Wesley, promettente terzino brasiliano classe 2003. Un investimento che potrebbe segnare l'inizio di una vera rivoluzione bianconera, portando nuova energia e visione vincente alla Vecchia Signora. La strada verso la rinascita è ormai tracciata.

Scouting per il futuro Damien Comolli, direttore generale della Juventus, non si ferma mai. Durante il Mondiale per Club 2025, il dirigente è volato a Miami per assistere alla sfida tra Flamengo e Bayern Monaco, con un obiettivo chiaro: valutare França Wesley, il terzino destro brasiliano classe 2003. Il giovane,