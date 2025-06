Juventus Exor ha effettuato un secondo versamento da 15 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale | il comunicato

Exor conferma il suo costante impegno verso la Juventus con un ulteriore versamento di 15 milioni di euro, rafforzando così il capitale e consolidando il rapporto con il club. Questo gesto strategico sottolinea la volontà di sostenere il futuro della squadra e di garantire stabilità finanziaria. Ma quali saranno le ripercussioni di questa operazione per la società e i suoi tifosi? Scopriamolo insieme.

Juventus, Exor ha effettuato un secondo versamento da 15 milioni di euro: il comunicato del club e tutti i dettagli. La Juventus ha comunicato che Exor, socio di maggioranza del club bianconero, ha effettuato un secondo versamento da 15 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale. COMUNICATO – «Juventus Football Club S.p.A. (la "Società") comunica che, su richiesta della Società, il socio di maggioranza EXOR N.V. ha effettuato un secondo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi €15 milioni, avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo u.