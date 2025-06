Juventus | De Jong il colpo che rafforza i bianconeri

La Juventus Women si rinforza con un acquisto di grande valore: Danielle De Jong, giovane portiera olandese proveniente dal Twente, si unisce alla squadra a parametro zero. Un colpo strategico che rafforza la linea difensiva e rilancia le ambizioni dei bianconeri. Con questa scelta, la società dimostra di puntare sempre più in alto, consolidando il suo status e preparandosi a nuove sfide in campo femminile.

Un rinforzo tra i pali La Juventus Women accoglie un nuovo talento per la propria porta. Stefano Braghin, il direttore della squadra femminile, ha messo a segno un colpo a parametro zero ingaggiando Danielle De Jong dal Twente. La giovane portiera olandese, come è emerso da alcuni post su X,

