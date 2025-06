Juventus che tegola | infortunio per il nuovo acquisto e doccia gelata

Brutte notizie scuotono la Juventus: il nuovo acquisto Jonathan David si infortuna durante la partita tra Canada e Guatemala, costretto ad abbandonare il campo anzitempo. Questa tegola rappresenta un colpo duro per i piani dei bianconeri e mette in allarme la dirigenza, che dovrà ora riconsiderare le strategie di mercato e rinunciare temporaneamente a un talento promettente. La situazione si fa critica e le prossime settimane saranno decisive per il suo recupero.

Brutte notizie in casa Juventus in merito al recente infortunio di Jonathan David. Il primo obiettivo del mercato bianconero, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo nella sfida tra Canada-Guatemala. Suona l’allarme per Comolli e per la dirigenza juventina Arrivano le prime novità in merito all’ infortunio di Jonathan David, uscito anzitempo dalla sfida tra Canada-Guatemala a causa di una forte contusione. L’ex Lille, attualmente svincolato dopo la fine del contratto, sarà sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità del ko. Doccia gelata per la Juventus, ormai pronta a sferrare l’attacco decisivo sul giocatore dopo aver raggiunto un accordo totale anche con l’entourage del centravanti canadese. 🔗 Leggi su Tvplay.it