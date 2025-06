Juve Tudor detta la linea e Comolli agisce | così entrano in cassa 80 milioni per il mercato

Igor Tudor, protagonista indiscusso della Juventus, non lascia dubbi sulle sue intenzioni: è lui a dettare la strategia di mercato e a guidare le mosse della dirigenza. Con il suo carisma e determinazione, Tudor ha già portato i bianconeri al quarto posto, stabilendo un nuovo standard per il futuro. Ma ora, con 80 milioni in cassa grazie alle scelte di mercato, si aprono nuove sfide e opportunità che potrebbero cambiare il volto della Juventus.

Igor Tudor è padrone del club: detta la linea del mercato e “suggerisce” alla dirigenza come incassare 80 milioni dal mercato (Ansa Foto) – SerieAnews Non si può certo dire che Igor Tudor non abbia le idee chiare né sia indeciso su cosa voglia dalla vita. Il tecnico croato, arrivato in primavera, ha condotto la Juve al quarto posto con un unico obiettivo in mente, la riconferma in vista della nuova stagione. Ed il croato, forte anche del rifiuto di Antonio Conte, non solo è rimasto sulla panchina bianconera ma ha perfino ottenuto il rinnovo del contratto fino al 2027. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, Tudor detta la linea e Comolli agisce: così entrano in cassa 80 milioni per il mercato

In questa notizia si parla di: mercato - tudor - detta - linea

Mercato Juventus, parla Chiellini: «Confronto quotidiano con Tudor, costruiremo una squadra competitiva. In questo momento c’è una priorità» - Il mercato juventino si infiamma con le parole di Chiellini, che rassicura i tifosi sulla competitività della squadra.

Tudor detta la linea alla Juventus sul mercato: spuntano cinque incedibili Vai su X

Con Angelo Ferrante...non mancate...#sslazio #tifosilazio #calciomercato.. Vai su Facebook

Juve, Tudor detta la linea e Comolli agisce: così entrano in cassa 80 milioni per il mercato; Juve, anno zero. Parla Comolli. Toro, niente mercato last minute?; Juventus, Tudor insiste per Osimhen. Ederson è l'alternativa a Tonali.

Calciomercato Juve, confronto Tudor-Comolli: ecco cosa si sono detti - Il club bianconero, come affermato dagli stessi Damien Comolli e Igor Tudor, hanno la forte volontà di tornare a ... Secondo jmania.it

Lazio, Tudor detta le regole per il nuovo ciclo biancoceleste - Subentrato a Sarri a fine marzo scorso, il tecnico croato aprirà con i biancocelesti un nuovo ciclo, a patto ... Da calciomercato.com