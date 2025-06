Juve Real Madrid non solo Mbappé | un altro grande rientro per Xabi Alonso nel big match agli ottavi I dettagli

Juventus-Real Madrid si avvicina e tra emozioni e sorprese non ci sono solo i grandi nomi come Mbappé, ma anche un ritorno atteso: Éder Militão, dopo 234 giorni di stop per infortunio, potrebbe scendere in campo. Un recupero importante per il Real Madrid che rafforza la sfida agli ottavi. La partita promette spettacolo e imprevedibilità: tutti i dettagli, pronti a vivere un match ricco di colpi di scena.

Juve Real Madrid, non solo Mbappé ma anche un altro recupero per Xabi Alonso: tutti i dettagli in vista del match. Dopo 234 giorni di stop per la rottura del legamento crociato, Éder Militão è pronto a tornare in campo. Il difensore brasiliano del Real Madrid ha concluso il lungo percorso riabilitativo e, secondo quanto riportato da AS, potrebbe essere impiegato per qualche minuto nella sfida contro la Juventus, in programma martedì prossimo. Il match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, potrebbe così sancire il tanto atteso rientro del centrale blanco, a oltre sette mesi dal grave infortunio che lo aveva costretto ai box. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Real Madrid, non solo Mbappé: un altro grande rientro per Xabi Alonso nel big match agli ottavi. I dettagli

In questa notizia si parla di: realmadrid - mbappé - altro - xabi

#Garcia, un altro Goncalo Real dopo #Higuain: Xabi #Alonso, #Mbappé out con la #Juve non è un problema Per il bomber del Castilla due gol e un assist nei primi tre match del Mondiale. La superstar madridista Kylian Mbappé non partirà titolare neppure Vai su X

? L’allarme di #XabiAlonso in vista della prossima super sfida contro la #Juventus negli ottavi di finale del #MondialeperClub In conferenza stampa l’allenatore del #RealMadrid ha analizzato le condizione di #Mbappe I prossimi giorni saranno decisivi p Vai su Facebook