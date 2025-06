Juve Primavera Milia torna a Torino dopo l’importante stagione al Saluzzo e firma il primo contratto | tutti i dettagli e una novità sul futuro

Nicolò Milia, talento della Juve Primavera, torna a Torino dopo una stagione ricca di esperienze al Saluzzo. Il centrocampista classe 2007, protagonista di 28 partite tra i grandi, firma il suo primo contratto e si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua promettente carriera. Un passo deciso verso il futuro, che potrebbe riservare grandi sorprese per il giovane bianconero. La Juve crede in lui e il suo cammino è appena iniziato.

Juve Primavera, Milia torna a Torino dopo l’importante stagione al Saluzzo: tutti i dettagli sul futuro del centrocampista. Tra i calciatori che torneranno a Vinovo dopo l’anno in prestito c’è Nicolò Milia, centrocampista classe 2007 che ha disputato l’ultima stagione col Saluzzo in Serie D. Un’esperienza importante e formativa per il giovane bianconero che ha disputato ben 28 partite tra i grandi. Un prospetto molto interessante che inizierà la stagione e il ritiro con la Juve Primavera: successivamente si capirà se verrà girato nuovamente in prestito in quanto c’è l’interesse di alcuni club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com