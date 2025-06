Juve Primavera Leone torna in bianconero dopo un’ottima annata col Parma | ci sono novità sul futuro del bomber

Francesco Leone, talento emergente della Juve Primavera, torna in bianconero dopo un’eccezionale stagione al Parma U18. Con 31 presenze e 8 gol, il giovane attaccante si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera alla Juventus, con il contratto in scadenza nel 2026. La domanda ora è: quale sarà il suo futuro tra le fila dei campioni d’Italia? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Juve Primavera, Leone torna in bianconero dopo un’ottima annata: tutti i dettagli sul futuro del calciatore. Riflettori puntati su Francesco Leone, giovane attaccante di proprietà della Juve Primavera. Dopo una stagione in prestito al Parma U18 chiusa con 31 presenze, 8 gol e 1 assist, il classe 2007 è pronto a rientrare alla base. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel 2026. Il suo nome è tra quelli convocati per il ritiro estivo della Juve Primavera, che partirà nelle prossime settimane agli ordini di mister Padoin. A quel punto la società valuterà attentamente i piani per il suo futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Leone torna in bianconero dopo un’ottima annata col Parma: ci sono novità sul futuro del bomber

In questa notizia si parla di: primavera - leone - juve - torna

Oroscopo della Primavera 2025. Scopri le previsioni di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine; Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci - Scopri le previsioni astrali per la primavera 2025: Artemide svela gli oroscopi di tutti i segni zodiacali.

LA JUVE CI PROVA PER CARLOS AUGUSTO! #CarlosAugusto gode della stima di #Chivu ed è destinato ad avere ancora più spazio rispetto alla precedente gestione #Inzaghi. Il brasiliano è un jolly che viene tenuto in grande considerazione da Chivu Vai su Facebook

Juve Primavera, Leone torna in bianconero: la novità; Leone, il paragone con Pirlo e la Juve con Pjanic: dalle giovanili bianconere alla consacrazione con la Juve Stabia; Leone e la Juve Stabia: un predestinato con un grande avvenire dietro le spalle.

Juve Primavera, Milia torna a Torino dopo l’importante stagione al Saluzzo e firma il primo contratto: tutti i dettagli e una novità sul futuro - Juve Primavera, Milia torna a Torino dopo l’importante stagione al Saluzzo: tutti i dettagli sul futuro del centrocampista Tra i calciatori che torneranno a Vinovo dopo l’anno in prestito c’è Nicolò M ... Secondo juventusnews24.com

Juve Primavera-Sassuolo 3-0: Turco show, Montero torna a sorridere - Tuttosport - I bianconeri tornano alla vittoria dopo la sconfitta con la Fiorentina e l'eliminazione in Youth League. Da tuttosport.com