Juve non solo Vlahovic | ecco chi può finanziare David

La Juventus non si ferma solo a Vlahovic: il club bianconero sta pianificando strategie di mercato, con Jonathan David come obiettivo principale per rinforzare l’attacco. Dopo un avvio promettente nel Mondiale per Club, la sconfitta contro il Manchester City ha evidenziato esigenze e lacune che la dirigenza intende colmare. Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare da uno sponsor o da un partner pronto a finanziare il sogno juventino, aprendo nuove possibilità per il futuro della rosa.

La Juve prepara alcune cessioni per fare mercato in entrata, l’obiettivo per l’attacco resta Jonathan David. Dopo un grande avvio nelle prime due uscite di questo Mondiale per Club, la Juventus ha frenato bruscamente contro il Manchester City. Un 5-2 pesante, che ha messo in mostra tutte le lacune difensive della squadra di Igor Tudor, che in attesa di innesti dovrà lavorare su alcuni meccanismi. Ma la dirigenza, nel frattempo, continua a lavorare sul reparto offensivo. Il primo obiettivo sulla lista di Damien Comolli è Jonathan David, in scadenza di contratto. Il canadese può arrivare a parametro zero per sostituire Dusan Vlahovic, ma il serbo non ha intenzione di scendere a compromessi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, non solo Vlahovic: ecco chi può finanziare David

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

