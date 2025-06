juve la classe di yildiz per sfidare il real

Sei passati più di sette anni dall'ultimo confronto ufficiale tra Juventus e Real Madrid, ma il ricordo di quell'epica notte a Madrid, con la vittoria della Signora e la rovesciata di Ronaldo, rimane vivo. Ora, ai mondiali per club, si riaccende la sfida tra due giganti del calcio mondiale. La domanda è: cosa non è cambiato? La capacità dei Blancos di attrarre talenti da tutto il...

Risale a più di sette anni fa l'ultimo confronto in competizioni ufficiali fra la Juve e il Real. Al Bernabeu la Signora la spuntò per 3-1 nel ritorno dei quarti di Champions, ma non bastò a rimontare lo 0-3 dello Stadium, quello della rovesciata di Ronaldo. Sembra una vita fa, e domani sera (21 italiane) le due big si ritrovano agli ottavi del Mondiale per Club. Cosa non è cambiato, è la capacità dei Blancos di attrarre talenti da tutto il pianeta, al di là dei risultati sul campo che possono arrivare o meno (nella stagione che si sta concludendo sono arrivate 'solo' la Supercoppa e l'Intercontinentale, ancora con Ancelotti in panchina).