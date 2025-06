Juve | Elkann Stanzia Mega Bonus Mondiale

Juventus, John Elkann conferma il suo supporto con un bonus milionario per il Mondiale per Club: un gesto che rafforza la determinazione del club e motiva i calciatori in vista di uno dei tornei più prestigiosi. Questa decisione, simbolo di fiducia e ambizione, sottolinea come la famiglia Agnelli voglia puntare al massimo successo internazionale, dando un segnale forte alla squadra e ai tifosi. Una strategia che può fare la differenza sul campo.

Juventus, John Elkann Stanzia un Ulteriore Bonus Milionario per il Mondiale per Club: Ecco la Cifra per i Calciatori. Un segnale forte, un ulteriore stimolo in vista di un torneo prestigioso e impegnativo: John Elkann, amministratore delegato di Exor e figura di riferimento della famiglia Agnelli, ha deciso di stanziare un ulteriore bonus per i calciatori della Juventus impegnati nel Mondiale per Club. Una mossa che testimonia la volontà della proprietà di motivare al massimo la squadra e di riconoscere l'importanza di questa competizione, al di là dei soli risultati sportivi. Un Incentivo Extra per il Prestigioso Torneo.

Juventus, John Elkann stanzia un ulteriore bonus per il Mondiale per Club: ecco la cifra messa a disposizione dei calciatori - John Elkann, presidente della Juventus, sorprende ancora: un ulteriore bonus di un milione di euro da dividere tra i calciatori in occasione del Mondiale per Club.

Juventus, Elkann stanzia un ulteriore bonus per il Mondiale

Juventus, John Elkann stanzia un ulteriore bonus per il Mondiale per Club: ecco la cifra messa a disposizione dei calciatori - Juventus, John Elkann stanzia un ulteriore bonus per il Mondiale: un milioni di euro da dividere tra i calciatori.

Juve, Elkann scende in campo: premio in denaro in caso di quarti di finale - E lo fa per incentivare i calciatori della Juventus ad andare avanti il più possibile durante il Mondiale per Club.