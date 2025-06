Juve col Real tocca a Rugani Ballottaggio a destra attacco rivoluzionato

La Juventus si prepara a sfidare il Real Madrid negli ottavi di finale, con Tudor determinato a sorprendere la gigante spagnola. Tra sfide difensive e un attacco rivoluzionato, il tecnico croato punta su Rugani e un attacco rinnovato con Yildiz, Conceiçao e Kolo Muani. La partita promette emozioni e sorprese: sarà una vera battaglia tra tradizione e innovazione.

Tudor cerca l'impresa negli ottavi di finale contro la corazzata spagnola, ma ha problemi in difesa. Davanti il croato si affida a Yildiz, Conceiçao e Kolo Muani . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, col Real tocca a Rugani. Ballottaggio a destra, attacco rivoluzionato

In questa notizia si parla di: juve - real - tocca - rugani

Huijsen Real Madrid, l’ex Juve si avvicina sempre di più ai blancos: superata anche questa fase di trattativa! Ultimissimi aggiornamenti - Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, si avvicina sempre di più al Real Madrid. Le ultime trattative sono andate a buon fine e il giocatore è vicino a diventare un nuovo membro della squadra blancos.

#Tudor verso #Juve-#Real Madrid: #Conceicao c’è, gruppo al completo (tranne #Savona), le ultime dagli Usa Vai su Facebook

Juve, col Real tocca a Rugani. Ballottaggio a destra, attacco rivoluzionato; Risultati Mondiale per Club | Al-Ain-Juventus 0-5 | Giovedì 19 giugno | Real Madrid-Al Hilal 1-1; Le pagelle di Ajax-Juventus 1-1: sorpresa Rugani, sentenza Ronaldo, Cancelo croce e delizia.

Juve, col Real tocca a Rugani. Ballottaggio a destra, attacco rivoluzionato - Tudor cerca l'impresa negli ottavi di finale contro la corazzata spagnola, ma ha problemi in difesa. Secondo gazzetta.it

Juventus, maledizione difesa: chi gioca senza Gatti contro il Real Madrid, grande chance per Rugani? Le opzioni - Dall'Italia agli Stati Uniti, dall'inizio alla fine, non si ferma l'incredibile sfortuna per la Juventus in difesa, che ha visto nel corso della stagione. Da ilbianconero.com