Juve allarme Gatti | in dubbio per il Real Madrid | il motivo

Federico Gatti, pilastro difensivo della Juve, desta preoccupazioni in vista della sfida contro il Real Madrid, principale ostacolo per la qualificazione ai quarti del Mondiale per Club. Le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche sono al centro dell’attenzione, mentre la squadra di Tudor si prepara con intensità negli Stati Uniti. Riuscirà il difensore a recuperare in tempo? La sfida promette emozioni e sorprese!

Le ultime sulle condizioni fisiche di Federiche Gatti, difensore della Juve, in vista della sfida del Mondiale per Club contro il Real Madrid La Juve di Igor Tudor è tornata in campo negli Stati Uniti per la rifinitura in vista del match contro il Real Madrid, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per

