Just the two of us | l' arte del duetto vocale

Immergiti in un'esperienza musicale unica con "Just the Two of Us", l'arte del duetto vocale che conquista il cuore di ogni ascoltatore. Questa settimana, a Marina di Pisa presso il Giardino del Cesma, l'Associazione Voices in the Wind presenta un concerto imperdibile, dove i talentuosi solisti daranno vita a un'originale performance, creando un'atmosfera magica fatta di emozioni e armonie senza tempo. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere la musica come mai prima d'ora.

Questa Settimana a Marina di Pisa in via Ciurini, 19 presso il Giardino del Cesma l'Associazione Voices in the Wind presenta un concerto con i suoi solisti che per l'occasione si esibiranno nell'arte del Duetto Vocale. Formazione di grande effetto per gli aspetti sonori e per l'originalit√† degli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

