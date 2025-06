Jovanotti tra le strade di Napoli | Come si fa a non amarti | VIDEO

Napoli, con le sue strade vibranti di vita e tradizione, ha accolto Lorenzo Jovanotti in un momento speciale. Tra i sorrisi dei passanti e l’energia della città , il cantautore ha catturato l’essenza di un luogo unico, rendendo ancora più memorabile l’evento "Enzo 70" dedicato a Enzo Avitabile. Come si fa a non amarti, Napoli, quando sei teatro di emozioni autentiche e musica che unisce?

Lorenzo Jovanotti è stato tra i grandi protagonisti dell'evento "Enzo 70", il concerto con il quale Enzo Avitabile ha voluto festeggiare i suoi 70 anni con la città di Napoli, in piazza Mercato. In una storia pubblicata su Instagram, il noto artista si è immortalato in un video tra le strade di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

