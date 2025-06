Jorginho | Calcio italiano in crisi? Guardate l’Inter faccio fatica Sul ritorno in Nazionale…

Il calcio italiano attraversa un momento di crisi, tra risultati deludenti e incertezze. Jorginho, étoile del Flamengo, analizza la situazione commentando il difficile ritorno in Nazionale e lo stato di salute dell’Inter. Le sue parole, rilasciate a DAZN dopo il Mondiale per Club, riflettono un sentimento condiviso da molti addetti ai lavori: l’Italia deve ritrovare il suo splendore nel calcio globale. Scopriamo cosa ha detto sul futuro e sulle sfide che ci attendono.

Jorginho ha parlato a DAZN dopo la sconfitta del suo Flamengo contro il Bayern Monaco al Mondiale per Club. CAMBIO ALLENATORE ITALIA – «Siamo sorpresi e dispiaciuti un po' tutti, perché l'Italia deve stare nell'élite del calcio mondiale». CHIAMATA DI GATTUSO? – «No, ma fino a quando giocherò ad alti livelli, sarà sempre un onore rappresentare il paese che amo e che mi ha dato l'opportunità di vivere il mio sogno. Se il ct pensa che potrei essere utile non mi tirerò indietro: non rifiuterei mai una convocazione».

