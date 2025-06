Jonathan David si fa male in nazionale | La Juve in ansia per il suo obiettivo di mercato

Jonathan David si fa male in nazionale, alimentando l’ansia tra i tifosi della Juventus. L’attaccante canadese, obiettivo di mercato per rinforzare l’attacco bianconero, ha abbandonato il campo nel quarto di finale di Gold Cup a causa di un infortunio, lasciando inquieti i dirigenti torinesi. La situazione si fa ancora più complessa: la Juventus monitora con attenzione le sue condizioni e valuta i prossimi passi. La speranza è che si tratti di un incidente passeggero.

