Jolanda Renga al concerto del Pride di Milano insieme a mamma Ambra Angiolini | La violenza è diventata un' alternativa al sì al no al forse

Jolanda Renga, giovane voce di coraggio e speranza, ha emozionato il pubblico del Pride di Milano co-condotta insieme alla madre Ambra Angiolini, portando messaggi di positività e solidarietà. Con una T-shirt che parla e versi di poesia, ha trasformato la scena in un potente richiamo alla pace. La sua partecipazione rappresenta una voce fresca e determinata contro ogni forma di violenza, lasciandoci con la consapevolezza che il cambiamento parte proprio da noi.

La ventunenne ha co-condotto lo show insieme alla madre e si è fatta portavoce di messaggi positivi, dalla T-shirt «parlante» con citazione da un romanzo di Viola Ardone, ai versi del poeta palestinese Haidar Al-Ghazali, suo coetaneo nell'inferno di Gaza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jolanda Renga al concerto del Pride di Milano insieme a mamma Ambra Angiolini: «La violenza è diventata un'alternativa al sì, al no, al forse»

