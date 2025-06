John Legend sul concerto fantasma a Napoli | Non ho mai trovato l' accordo Non ci sarò

Misteriose voci di cancellazioni e imprevisti hanno sollevato dubbi tra i fan, lasciando tutti in attesa di ufficiali annunci. Il concerto atteso a Napoli avrebbe rappresentato un momento indimenticabile, con star internazionali come Mary J. Blige e John Legend pronti a incantare il pubblico. Tuttavia, la mancanza di comunicazioni chiare ha alimentato supposizioni, creando un alone di mistero attorno a questa data così speciale. Resta sintonizzato per scoprire se questa magica serata vedrà finalmente la luce.

Il 6 luglio era in programma il concerto speciale in piazza del Plebiscito con le star internazionali Mary J. Blige e John Legend, nella loro unica data italiana. Ad accompagnarli la loro band e la Independence Orchestra, composta da oltre 100 musicisti diretti dal M° Paolo Vivaldi. Ma nelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: john - legend - concerto - fantasma

50 Cent, Mary J Blige e John Legend in concerto a Napoli a settembre: prezzi e come acquistare i biglietti - Se sei un appassionato di musica, non puoi perdere l’appuntamento con 50 Cent, Mary J. Blige e John Legend nel cuore di Napoli! I tre giganti della musica internazionale si esibiranno il 6 e l’8 luglio 2025 a Piazza del Plebiscito, regalando due serate indimenticabili.

Auguri a Sir PAUL McCARTNEY che oggi compie 83 anni (Liverpool, Regno Unito, 18 giugno 1942). Se John Lennon era la mente sofisticata e geniale dei Beatles, Paul McCartney ne è stato l'anima rock. Protagonista del fenomeno che ha cambiato per sem Vai su Facebook

John Legend sul concerto fantasma a Napoli: Non ho mai trovato l'accordo. Non ci sarò; Concerto stadio Maradona Sfera Ebbasta, ma 50 Cent a Napoli resta un mistero; Piano City Napoli: 300 ore di pianoforte no stop a Napoli.

John Legend smentisce il concerto a Napoli del 6 luglio: “Annuncio pubblicato senza che lo sapessi, non ci sarò” - John Legend non parteciperà al concerto già pubblicizzato e in vendita sulle principali piattaforme di booking, previsto per il prossimo 6 luglio a Napoli ... Si legge su fanpage.it

Napoli, 50 cent, Mary J e John Legend in concerto a Piazza del Plebiscito: «Sarà una notte che non dimenticheremo mai» - «Ho scelto Napoli, Piazza del Plebiscito, come prima tappa del mio tour europeo. Lo riporta ilmattino.it