John Legend su Instagram rivela | Non mi esibirò a Napoli accordo saltato

John Legend ha recentemente annunciato su Instagram che non si esibirà a Napoli, smentendo così la partecipazione al The 4Ever Show – Official July 4Th Celebration, evento di grande rilievo annunciato a giugno per celebrare l'Independence Day. La manifestazione internazionale avrebbe riunito star come Mary J Blige e 50 Cent, rendendo questo spettacolo imperdibile per tutti gli appassionati di musica. Una grande delusione per i fan italiani, ma resta l’energia di un’estate all’insegna della musica e delle emozioni.

John Legend ha smentito la sua partecipazione al concerto di Napoli per il The 4Ever Show – Official July 4Th Celebration, show evento annunciato ad inizio del mese di giugno in occasione delle celebrazioni dell' Independence Day, che vede nel cast anche Mary J Blige (live previsto sempre per il 6 luglio) e 50 Cent (l'8 luglio). Nella nota ufficiale la due giorni musicale era stata presentata così: " Una manifestazione internazionale che unisce spettacolo, memoria storica e valori universali in un'esperienza immersiva senza precedenti. Il festival celebra il profondo legame tra Italia e Stati Uniti, ispirandosi a Filippo Mazzei, patriota italiano che nel XVIII secolo influenzò Thomas Jefferson nella stesura della Dichiarazione d'Indipendenza.

